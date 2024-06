Spagna, la Federazione rischia una multa per Yamal: potrà stare in campo, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Spagna rischia una multa per Yamal? Sì, proprio così. In Germania le leggi sul lavoro minorile sono molto dure e severe e non fanno sconti neanche in occasioni di manifestazioni di rilievo come può essere Euro2024. In questo senso, secondo quanto riferisce la Bild infatti, la legislazione locale mette gli iberici a rischio di una sanzione di 30.000€ per il fatto che Lamine Yamal ha 16 anni e come tutti gli altri lavoratori presenti nel Paese deve rispondere alla regolamentazione per il lavoro minorile. Questa prevede che tutti coloro abbiano meno di 18 anni non possono lavorare oltre le 20:00. L'unica deroga destinata agli atleti, prevede che questi non possano superare le 23:00, comprendendo però anche tutto il post-partita, quindi dal triplice fischio fino al momento in cui si lascia lo stadio, docce e interviste comprese. Se questo problema non è emerso contro la Croazia - la partita si è giocata alle 18.00 -, contro l'Italia il caso - o forse no - ha voluto che venisse sostituito al 71', dandogli il tempo di recarsi negli spogliatoio per anticipare i tempi.