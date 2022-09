Spagna U21, Mario Gila punta la Romania: sognando l'esordio - FOTO

Non poteva desiderare di più, in questo momento, Mario Gila. Il difensore è approdato alla Lazio nel corso del mercato estivo per una nuova esperienza, pian piano si è conquistato la fiducia dell’allenatore che appena possibile lo ha fatto esordire in campionato lasciandogli col tempo sempre più spazio. La determinazione e l’impegno sul campo sono stati premiati con la prima convocazione al seguito della nazionale spagnola Under 21. Il biancoceleste è entusiasta di questo traguardo, lo ha manifestato nei giorni scorsi sui social. Ora è totalmente proiettato alla sfida contro la Romania, in programma domani alle 17. Lo testimonia la sua ultima story su Instagram, nella speranza di provare di nuovo l’emozione dell’esordio.

