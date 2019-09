Spal-Lazio, De Biasi: "Saranno decisivi gli episodi. E su Strakosha..."

Sempre meno ore ci separano dalla terza giornata di campionato. Dopo la sosta per le nazionali si torna a fare sul serio: la Lazio sarà ospite al Paolo Mazza di Ferrara per affrontare la Spal. Di questo e di molto altro ha parlato Gianni De Biasi: il tecnico è intervenuto durante la trasmissione 'Football Crazy' in onda su GoldTv. Queste le sue dichiarazioni: “Domenica sarà una partita equilibrata. La Spal deve stare molto attenta a riconfermarsi in Serie A. La Lazio tecnicamente è più forte, ma, durante la partita non si sa mai. Gli episodi potranno fare la differenza“. L'ex ct dell'Albania ha poi spiegato le differenze tra Strakosha e Berisha, i due portieri della Nazionale: “Sono molto diversi per caratteristiche. Strakosha è più giovane e ha fatto tutta la gavetta in Italia mentre Etrit ha affinato successivamente le sue qualità prima a Roma e poi a Bergamo. Sono due ottimi portieri ma Strakosha è un giocatore destinato a un ottimo futuro“.