SPAL, Semplici: "Lazio tra le migliori squadre. Nell'intervallo la svolta..."

Al termine della vittoria in extremis contro la Lazio, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi, senza disegnare un elogio ai biancocelesti di Simone Inzaghi: "Venendo da due sconfitte, sicuramente c'erano delle problematiche. A fine primo tempo ci siamo parlati nello spogliatoio, abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo creato i presupposti per pareggiarla e poi addirittura per vincerla. La Lazio è una delle migliori squadre, non solo a livello italiano. Sono 3 punti fondamentali che vogliamo dedicare ai nostri tifosi".

Semplici è poi intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo cambiato approccio nella ripresa, stavamo perdendo senza giocare e questo non mi stava bene. Nell'intervallo ho scosso lo spogliatoio, forse non mi ero spiegato bene prima della partita. I ragazzi non hanno fatto quello che avevamo preparato in allenamento, a prescindere dal grande valore della Lazio, poi ho alzato i toni negli spogliatoi e hanno capito. Oggi abbiamo battuto una grande squadra, è una soddisfazione importante. Quando vieni da due sconfitte nelle prime due giornate possono mancare delle certezze, che devo dare io. Lazio squadra del nostro destino? Noi volevamo solo fare i primi punti oggi, ma sapevamo di affrontare una squadra di grande valore. Battere le top squadre quest'anno sarà molto più difficile. Loro sono una delle migliori forze del campionato, questo ci deve dare fiducia. Nel secondo tempo ci siamo messi 4-2-3-1 con Kurtic sulla trequarti. Poi i subentrati hanno giocato bene: così abbiamo cambiato la partita.

