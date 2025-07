Spalletti: "Addio alla Nazionale? Mi toglie il sonno. Non sono riuscito a..."

TUTTOmercatoWEB.com

In un'intervista rilasciata per Repubblica.it, Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo addio alla Nazionale maturato all'inizio dello scorso giugno, sottolineando il dolore causatogli dalla decisione presa dalla FIGC. Queste le sue parole: "Non mi passa mai. Mi toglie il sonno, mi condiziona in tutto, perché il pensiero torna sempre lì. Certe volte mi sembra di essere felice, poi però dopo un attimo mi torna in testa quella cosa lì. Non sono riuscito a far capire ai ragazzi che gli volevo bene".

Sulla decisione di affidargli il ruolo di commissario tecnico nel 2023 ha detto: "Quando mi hanno proposto di guidare la Nazionale non ci ho dormito due giorni: la cicatrice sarà dolorosa anche quando avrà fatto il suo percorso di guarigione".

Alla domanda se ritenesse di aver sbagliato ad accettare l'incarico di ct ha poi risposto: "No. Anche perché la Nazionale non chiede, la Nazionale chiama. Non si sceglie se accettare, non c’è una riflessione razionale da fare. Quando la Nazionale chiama, deve gonfiarsi il petto e devi metterti a piena disposizione... Ecco, forse questo è uno dei concetti che stiamo perdendo".

