Spezia, Chisoli: "Contro la Lazio a viso aperto. E le piccole contro le big..."

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato così in vista del match con la Lazio ai microfoni di Radio Sportiva: "Con la Lazio sarà una partita molto difficile, ma e la giocheremo a viso aperto. Vedremo chi sarà più pronto sabato, perché alcuni dei loro giocatori sono appena rientrati dalle Nazionali. Le piccole fanno punti con le grandi: anche per loro è complicato affrontare qualsiasi avversario. Poi vengono fuori i valori individuali, ma saremo in grado di giocarci ogni partita da qui alla fine ".

