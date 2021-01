Spezia, il patron Volpi vicino alla cessione del club: i dettagli

Lo Spezia potrebbe cambiare proprietà in tempi brevissimi. Questa l'indiscrezione lanciata da Sky Sport secondo il quale il patron Gabriele Volpi sarebbe in trattativa per cedere il club ad un fondo straniero, molto probabilmente americano. Il tutto potrebbe chiudersi in tempi brevissimi, proprio nei prossimi giorni. Se la trattativa dovesse andare a buon fine i liguri sarebbero il sesto club di Serie A con proprietari USA.

