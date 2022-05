Spezia - Lazio, il Codacons: “Partita da rigiocare”. Ecco il motivo…

Una richiesta più che particolare quella avanzata dal Codacons che ha chiesto che il match tra Spezia e Lazio sia rigiocato. Il motivo? Il presunto fuorigioco di Acerbi in occasione della rete del 3-4 finale che ha permesso alla squadra di Sarri di portare a casa tre punti importantissimi in chiave Europa. Secondo quanto riportato nel comunicato il difensore della Lazio sarebbe appunto in fuorigioco, nonostante l'azione sia stata comunque visionato dal Var e convalidato.

"Ha del clamoroso quanto successo nella giornata di ieri nel corso della partita valida per il campionato di Serie A italiana tra Spezia e Lazio. Il gol decisivo segnato dal difensore laziale Acerbi è infatti viziato da una posizione di fuorigioco che né arbitro né la sala VAR hanno sanzionato. Ancora un errore tecnico sull'applicazione del regolamento del gioco del calcio, che potrebbe risultare decisivo ai fini della classifica finale del campionato di Serie A.

Episodio, prosegue il comunicato, che lascia interdetti, arrivando solo pochi mesi dopo quanto successo in Milan-Spezia, dove un clamoroso errore tecnico del Direttore di Gara sull'applicazione della regola del vantaggio portava all'annullamento del gol del 2-1 per il Milan. Una situazione anomala, ma serissima, un errore clamoroso e catastrofico perché la Lazio potrebbe beneficiare di un ingiusto vantaggio sulle squadre in competizione e lo Spezia di un ingiusto svantaggio nella lotta per la salvezza con danno per tutti i tifosi, scommettitori e per la regolarità del campionato. Non si tratta di interpretazioni arbitrali, ma di un vero e proprio errore tecnico perché Acerbi,difensore laziale, al momento del gol è sì in linea con l'ultimo difensore dello Spezia, ma la linea del fuorigioco è sbagliata, trovandosi il portiere dello Spezia più avanti dell'ultimo difensore. Depositeremo in Tribunale un ricorso chiedendo alla FIGC la ripetizione di entrambe le partite, si rischia di falsare totalmente il campionato italiano".

Questo il comunicato che però difficilmente troverà un seguito: impossibile infatti che il match possa essere disputato oltre al fatto che il fuorigioco di Acerbi è presunto e non accertato.