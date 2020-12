Spezia - Lazio, Luiz Felipe 'ruggisce': "L'importante è aver ottenuto i tre punti. Ci siamo anche noI!"

Dopo la convincente prova in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio non abbassa la guardia in campionato. E riesce a vincere contro lo Spezia nonostante il decisivo impegno col Bruges sia a un passo. Questione di mentalità di una squadra che, dopo aver lottato tanto, vuole godersi quanto ha raggiunto. Senza lasciare nulla al caso. Lo confermano le parole di Luiz Felipe, arrivate su Instagram a una manciata di minuti dal triplcie fischio: "Oggi era importante portare a casa i tre punti e l'abbiamo fatto. Grazie Lazio. Ci siamo anche noi".

