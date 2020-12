Spezia - Lazio, Cucchi: "Vinta una gara difficile. E che prodezza quella di Milinkovic..."

La Lazio vince una gara complicata contro lo Spezia e può dedicarsi ora alla sfida di Champions League di martedì contro il Dortmund. A qualche minuto dal triplice fischio di Chiffi, Riccardo Cucchi ha analizzato, come accade per ogni impegno dei biancocelesti, la sfida giocata all'Orogel Stadium di Cesena. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha commentato su Twitter: "Tanto Spezia. Complimenti a Italiano per la sua bella squadra. La Lazio ha vinto una gara molto difficile sfruttando gli spazi concessi e la qualità dei suoi giocatori. Bellissima la punizione di Milinkovic, assist man anche per il gol di Immobile".

