Spezia - Lazio, l'esultanza social di Milinkovic: "Felici per la vittoria, giustizia fatta" - FT

Un assist e un gol per Milinkovic oggi contro lo Spezia. Dopo la prestazione non brillante contro il Borussia Dortmund, il serbo ha ripreso le redini del centrocampo laziale come suo solito. Questa l'esultanza del numero 21 sul proprio Instagram: "Noi Laziali felici per la vittoria. Voi fanta-allenatori per punti. Giustizia fatta"