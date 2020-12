Spezia - Lazio, Italiano: "È stata la nostra miglior partita, paghiamo gli errori"

Al termine del match tra Spezia e Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico bianconero Vincenzo Italiano: "Siamo stati noi a fare la partita e a concedere i due gol alla Lazio, in situazioni in cui eravamo pronti a non sbagliare. Hanno giocatori fenomenali in ripartenza ma potevamo fare diversamente sui gol, per il resto questa è la nostra migliore partita in assoluto. In Serie A giocare bene in certe situazioni paga meno, cosa devo dire ai ragazzi... Qualche errore potevamo evitarlo, tutto qua. Oggi abbiamo avuto sempre noi la palla, abbiamo gestito e creato più di tutte le altre partite messe insieme e raccogliamo zero. Se questa è la base però da qui a fine campionato possiamo toglierci qualche soddisfazione, abbiamo messo sotto una squadra che qualche giorno fa ha giocato a Dortmund. La strada è questa, cercheremo di non aspettare l'avversario per poi reagire ma di affrontare le gare con questo spirito. Oggi a parte le due ripartenze abbiamo fatto tutto bene, l'amarezza c'è perché perdere in questo modo fa creare. Farias? Un attaccante deve capire che le situazioni vanno sfruttate, bisogna pretendere di più. Lui è stato spesso un bomber, penso che prima di smettere debba essere più esigente con se stesso ed essere più concreto. Sono felice che si riesca a trovarsi in quelle situazioni, se migliora in concretezza può togliersi qualche soddisfazione".

Il tecnico dello Spezia è poi intervenuto anche in sala stampa: "Nel primo tempo abbiamo creato quattro-cinque occasioni nitide per far gol. Dispiace perché i ragazzi si sono preparati in settimana in maniera spettacolare ed ero convinto di raccogliere qualcosa. Dispiace perchè hanno fatto una prestazione straordinaria contro una squadra che ha giocato due giorni fa a Dortmund e martedì parteciperà ad un'altra partita di Champions. Ci rimane la prestazione ma anche l'amaro in bocca per non aver portato a casa punti che forse meritavamo. Cosa insegna questa sconfitta? Il carattere lo abbiamo dimostrato anche in altre situazioni. Oggi penso che se la base sia questa, dove riusciamo ad avere il pallino del gioco contro una delle top del nostro campionato e se mettiamo un po' di malizia, un po' di furbizia riuscendo a fare qualche gol in più, qualche soddisfazione possiamo togliercela. Dobbiamo crescere in autostima, in consapevolezza e nel fatto che possiamo avere anche noi la possibilità di fare un gol in più rispetto a quello che stiamo facendo. E poi continuare su questa strada. In dieci partite abbiamo fatto vedere che in questa categoria, con un pizzico di spirito diverso in certe situazione, possiamo fare la nostra ancora".