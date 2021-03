Spezia, un calciatore positivo al Covid: ecco di chi si tratta

C'è un calciatore dello Spezia positivo al Covid. Si tratta del difensore Juan Manuel Ramos. A dare la notizia è proprio la società ligure, che dopo la sosta nazionali affronterà la Lazio in campionato, con un comunicato ufficiale: "Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Juan Manuel Ramos è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il difensore è già in isolamento come previsto dal protocollo. Sono invece risultati negativi i tamponi di controllo ai quali sono stati sottoposti tutti gli altri componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Nahuel Estevez, il quale è in attesa di completare il proprio periodo di quarantena, come sancito dal protocollo sanitario".