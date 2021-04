Spezia, Verde: "Il momento più bello? Dopo il gol quando Reina è venuto da me a complimentarsi"

Un gol che verrà ricordato per anni, questo è certo. La rete segnata ieri da Verde all'Olimpico contro la Lazio è da fantascienza: una rovesciata perfetta che ha spedito la palla direttamente sotto il sette senza possibilità di replica da parte del portiere biancoceleste. Il calciatore dello Spezia ai microfoni di Sky ha voluto commentare la sua prodezza: "Conosco bene Fares e ho pensato che andarci di testa era impossibile, ho provato un gesto che tento spesso in allenamento. Il momento più bello è stato quando Reina è venuto da me a complimentarsi”.

