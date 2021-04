Lazio, la zona Caicedo ritorna decisiva. E il web si scatena: “Ovunque proteggimi” - FOTO

La partita finisce quando l'arbitro fischia? No, quando lo decide Caicedo. Ormai risulta difficile anche non essere ripetitivi. La Lazio porta a casa un'altra vittoria grazie a un gol nei minuti finali del suo attaccante in maglia numero 20. Quest'anno, la metà dei gol del giocatore ecuadoriano in campionato (4 su 8) sono arrivati nei minuti dieci minuti più recupero (con Spezia, Torino, Juventus e Crotone) portando alla Lazio sette punti in più in classifica. Se i biancocelesti sono ancora in piena corsa Champions League lo devono anche al Panterone che con una delle sue zampate ha spazzato via anche la squadra di Italiano, ostacolo più ostico del previsto per Immobile e compagni. Tutto è bene ciò che finisce con la firma di Caicedo e il web si è scatenato con diversi meme per l'ex attaccante dell'Espanyol. Prima la sua figurina stile santino con la scritta "Ovunque proteggimi", poi lo stesso Felipe alla conduzione dell'ex programma Rai "Novantesimo minuto". Ed è grazie a Caicedo che i tifosi passeranno anche delle festività migliori: "Natale con i tuoi, Pasqua sopra di voi Roma, ndr)".