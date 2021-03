Spezia, Zoet si avvicina alla Lazio: “Abbiamo bisogno di tutti per restare in Serie A”

Dopo la sosta delle Nazionali la Serie A tornerà subito in campo e metterà di fronte Lazio e Spezia allo stadio Olimpico di Roma. I liguri arriveranno forti dei tre punti guadagnati nello scontro diretto con il Cagliari anche grazie agli ottimi interventi dell'estremo difensore olandese Zoet che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È un buon momento anche per la notizia di Matteo (Ricci, ndr) che è stato chiamato con la Nazionale maggiore. Siamo contenti per lui, speriamo che stia bene così come gli altri, perché abbiamo bisogno di tutti per restare in Serie A. Ora possiamo andare avanti".