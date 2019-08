Stadio a Fiumicino, il Sindaco: "Se la Roma non lo vuole, Lazio ben accetta"

La realizzazione dello stadio della Roma a Tor di Valle è sempre più in bilico. Per questo, nelle ultime settimane, si sta facendo sempre più insistente la voce di una possibile apertura alla costruzione dell'impianto nel comune di Fiumicino. Oggi a Radio Radio proprio il Sindaco della cittadina, Esterino Montino, è intervenuto per parlare di questo argomento. Un po' a sorpresa, il primo cittadino ha aperto al fatto che - nel caso in cui la Roma declinasse l'offerta (il club e il comune ne stanno parlando) - anche la Lazio possa discutere della possibilità di realizzare il suo stadio a Fiumicino. Ecco le sue parole: "Se saltasse l'interlocuzione con la Roma, perché magari la situazione con i giallorossi potrebbe anche sbloccarsi, e si presentasse Lotito dicendo 'Io ho in mente di fare lo stadio della Lazio', io sarei disponibile. Apro porte e finestre e dico 'benissimo, discutiamone'. Non ho una pregiudiziale da club, io faccio l'amministratore pubblico e quindi penso al meglio della città. La ricaduta è molto importante". Infine, il Sindaco ha aggiunto: "A quel punto Lotito dovrà decidere se lasciare il versante Nord Est della Capitale e andare sul versante Ovest. Se ci siamo sentiti su questo? No, non mi ha mai chiamato. Ci siamo sentiti per altre cose, ma non per questo".

