Howe (all. Bournemouth): “La Lazio è un top club, ha giocatori di qualità"

Pronti, via. Dopo il match di ieri sera in casa del Bournemouth, tra poco la Lazio (alle ore 16, clicca qui per sapere dove vedere la partita) affronterà il Paderborn per il secondo test amichevole in meno di 24 ore. Difficile, allora, analizzare per tempo i tanti spunti interessanti che il test in terra inglese ha lasciato a mister Inzaghi e al suo staff tecnico. Lo stesso accadrà anche per le Cherries - impegnate quest'oggi in un'altra amichevole contro il Lione - il cui allenatore, Eddie Howe, ha rilasciato però alcune dichiarazioni a margine della sfida contro i biancocelesti. Ai microfoni del Daily Echo, il manager del Bournemouth si è detto soddisfatto dalla prestazione dei suoi ragazzi: “È stata davvero un'ottima partita, il tipo di test di cui avevamo bisogno. Abbiamo affrontato la Lazio, una grande squadra che gioca un buon calcio. Sapevamo che non sarebbe stato facile, considerando anche alcuni cambiamenti al nostro 11 titolare. Contro un club di tale caratura era normale subire tanto in difesa, la nostra linea difensiva è stata messa continuamente sotto pressione dalla grande qualità dei giocatori biancocelesti. I ragazzi hanno dato tutto, sono soddisfatto nonostante la sconfitta”.

