Calciomercato Lazio, dal Portogallo: “Se salta Pogba, Real su Fernandes"

Una situazione che andrebbe a rimescolare le carte del calciomercato della Lazio. Il Manchester United sta perdendo tempo, frenando di fatto una serie di trattative che andrebbero a sbloccare il mercato di diversi club. Su tutti, la cessione di Paul Pogba al Real Madrid è in fase di stallo: Zidane lo vuole fortemente, ma le parti non stanno trovando l'accordo definitivo sul prezzo. Fermo Pogba, fermi anche Milinkovic e Bruno Fernandes. L'ex Samp è a un passo dal vestire la maglia dei Red Devils ma, come riporta Record (il sito portoghese che ieri ha rilanciato la candidatura anche del Tottenham) il club inglese starebbe tardando l'affondo decisivo. La concorrenza allora aumenta e, se l'affare Pogba dovesse saltare, sarebbero proprio i Blancos a premere sull'acceleratore per portarsi a casa Fernandes. Il portale rivela una trattativa in atto tra Real Madrid e Sporting Lisbona sulla base di 70 milioni di euro – la cifra richiesta dai portoghesi – in cui si sarebbe inserito Jorge Mendes nel ruolo di mediatore. La cessione di Pogba in Spagna potrebbe quindi sfumare clamorosamente, confinando il francese a Manchester nella prossima stagione e, inevitabilmente, finendo col far tramontare in maniera definitiva anche la pista che porterebbe Milinkovic in Premier League. Il calciomercato inglese chiuderà tra 5 giorni, l'indecisione in casa United potrebbe giocare un brutto scherzo agli stessi Red Devils e di fatto rivoluzionare le strategie della campagna acquisti biancoceleste.

