DIRETTA - Calciomercato Lazio: stallo Milinkovic, Inzaghi sogna Llorente

AGGIORNAMENTO ORE 12:35 - L'arrivo di Pogba al Real Madrid potrebbe saltare, facendo virare i Blancos proprio sull'obiettivo del Manchester United, Bruno Fernandes. Questo andrebbe a chiudere definitivamente al passaggio di Milikovic in Premier League.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Sembrerebbe essere a un passo la cessione di Milan Badelj alla Fiorentina. Resta ancora da definire la formula: prestito o titolo definitivo per riportare dopo un anno il croato in viola. La Lazio attende.

CALCIOMERCATO LAZIO - Fermi al punto di partenza, nessuna novità sul fronte Milinkovic. Ogni giorno che passa Sergej è sempre più vicino alla Lazio e lontano da tutte le voci che lo vorrebbero vestire la maglia del Manchester United nella prossima stagione. L'effetto dominio non è scattato, i tempi stringono: in Inghilterra il mercato chiuderà fra pochissimi giorni, l'8 di agosto, solamente una cessione di Pogba al Real Madrid potrebbe far sì che i Red Devils tentino l'assalto definitivo a Milinkovic, presentando alla Lazio un'offerta congrua alle richieste del presidente Lotito. Da una parte la Lazio, dall'altra il Manchester, in mezzo il Real: i blancos stanno per assicurarsi le prestazioni di van de Beek dell'Ajax. Inizialmente si pensava che l'acquisto dell'olandese potesse escludere di fatto Pogba, anche se dalla Spagna garantiscono sulla volontà del Real di mettere a segno un doppio colpo stellare per il proprio centrocampo.

EVENTUALI SOSTITUTI DI MILINKOVIC - Qualora Milinkovic dovesse andare via, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Sotto l'occhio scaltro e imprevedibile del ds Tare, sfoglia la margherita dei sostituti. Il primo nome in cima alla lista resta quello di Yazici, anche se l'inserimento del Lilla - intenzionato più che mai ad accaparrarsi il turco - e un continuo aumento della richiesta da parte del Trazbonspor starebbero facendo sfiorire l'interesse. Nei giorni scorsi dall'Inghilterra è rimbalzato il nome di Luka Milivojevic, capitano del Crystal Palace, serbo come Milinkovic. Su di lui anche la Fiorentina. Per adesso non arrivano conferme. Fiorentina che invece vorrebbe riportare in viola Milan Badelj, tanto da offrire il cartellino di Simeone. Inzaghi punta molto sul croato e vorrebbe tenerselo stretto, anche se non è un mistero che lo stesso Badelj voglia giocare con più continuità e non solo in sostituzione di Lucas Leiva.

QUESTIONE ATTACCO - Il reparto offensivo potrebbe anche andar bene così, ma per rendere ancora più competitiva la sua Lazio e avere altresì soluzioni d'attacco differenti, mister Inzaghi vorrebbe affiancare a Immobile e Caicedo un terzo centravanti. Il sogno rimane Fernando Llorente o un attaccante con quelle determinate caratteristiche. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo ex Juve è stato offerto. Dopo essersi svincolato dal Tottenham vorrebbe tornare in Italia, anche se le condizioni non sono delle più convenienti: 34 anni già compiuti, Llorente chiede un ingaggio da circa 4 milioni per tre anni e va riconosciuta una ricca commissione al fratello-agente. La Lazio ci pensa, ma valuta anche altri profili al momento top secret.

Pubblicato il 3 agosto alle ore 09:15