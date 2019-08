Lazio, plusvalenza Neto e Jordao: ecco quanto incasseranno i biancocelesti

Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità: Pedro Neto e Bruno Jordao ceduti entrambi a titolo definitivo al Wolverhampton. Dopo due anni dal loro approdo in biancoceleste nell'affare Nani (dietro la regia di Jorge Mendes) per circa 22 milioni tra prestito biennale e riscatto, i due baby portoghesi lasciano Roma, permettendo alla Lazio di realizzare una plusvalenza. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, la cessione congiunta di Neto e Jordao porterà nelle casse biancocelesti ben 27,5 milioni di euro: 18, 3 per Neto; 9,2 per Jordao. Una plusvalenza, seppur piccola, niente male. I soldi non saranno incassati tutti insieme, sono previste 4 rate da saldare nel giro di due-tre anni. Per il momento, una parte dei 27,5 milioni potrà comunque essere utilizzata sul mercato ed essere messa a bilancio.

LAZIO, IL SALUTO DI NETO E JORDAO SUI SOCIAL

LAZIO, CORREA BOMBER ASSOLUTO DEL PRE CAMPIONATO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO