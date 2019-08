Lazio, classifica marcatori precampionato: Correa bomber assoluto

CLASSIFICA MARCATORI LAZIO - Prima amichevole internazionale per la Lazio di Simone Inzaghi che stende per 4-3 il Bournemourth. Dopo i successi sull'Auronzo, la Top XI del Cadore, la Triestina, la Virtus Entella e il Mantova, il club biancoceleste regola anche gli inglesi. Sugli scudi c'è sempre Joaquin Correa che con la doppietta di ieri sale a quota 12 in questo precampionato. L'argentino è il capocannoniere e l'assoluto trascinatore delle aquile in queste prime settimane di lavoro e ha ricevuto i complimenti della società su Instagram. L'ex Siviglia ha doppiato tutti i suoi compagni e alle sue spalle, infatti, la medaglia d'argento va a Felipe Caicedo con sei centri. Medaglia di bronzo per Luis Alberto con cinque gol che appare particolarmente ispirato in questo precampionato. Quarto posto da dividere per tre tra Patric, Andrè Anderson e Immobile, tutti con quattro gol firmati. Seguono, con due centri cadauno, Acerbi, Milinkovic e il giovane Adekanye. Soddisfazione personale anche per Cataldi, Lucas Leiva e Jony. A completare il quadro ci pensa anche un autogol. Ecco la classifica marcatori provvisoria del precampionato della Lazio prendendo in esame solo le amichevoli ufficiali disputate:

12 - Correa

6 - Caicedo

5 - Luis Alberto

4 - Patric, Anderson e Immobile

3 - Parolo

2 - Acerbi, Adekanye, Milinkovic

1 - Cataldi, Jony, Leiva

*Autogol

