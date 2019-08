Lazio, il saluto di Neto e Jordao: "Grazie ai tifosi per tutto l'affetto!"

AGGIORNAMENTO 23:40 - Poco fa anche Bruno Jordao ha voluto salutare la Lazio con un bel messaggio di riconoscenza verso il club biancoceleste, pubblicato sempre su Instagram: "Voglio ringraziare la @official_sslazio per l'opportunità che mi hanno dato di rappresentare questa maglia! È stato un orgoglio per me! Ringrazio anche i miei colleghi e tutto lo staff con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi due anni! Grazie a tutti tiffosi per il affetto! Grazie mille e Forza Lazio!"

Benfica, Monaco e infine Wolverhampton. Dopo un'estate travagliata, poco fa è stato ufficializzato il trasferimento di Pedro Neto e Bruno Jordao in Premier League. L'esterno portoghese ha voluto ringraziare la Lazio e i suoi tifosi per questi due anni, ecco il messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram: "Finisco una tappa e inizio una nuova sfida. Ho passato due stagioni in questo grande club, dove mi sono allenato e ho lavorato sempre dando il massimo. Sono stati due anni di apprendimento e crescita. Voglio ringraziare tutti i miei compagni per l’impegno, la professionalità e l'amicizia che mi hanno sempre dimostrato. Ringrazio i tifosi laziali per tutto l'affetto e la forza che sono stati in grado di darmi. Stare sul campo e ascoltare il pubblico cantare il mio nome non lo scorderò mai. Grazie mille e forza Lazio!"

