Calciomercato Lazio, da Milinkovic a Neto e Jordao: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - Passano i giorni e l'affare che dovrebbe portare Sergej Milinkovic Savic al Manchester United non si sblocca. Gli inglesi, impegnati negli affari Meguire e Bruno Fernandes, al momento non hanno lanciato l'assalto al serbo. Tutto, poi, dipende da Paul Pogba per cui il Real Madrid non è andato oltre un semplice sondaggio. Gli spagnoli hanno preso van de Beek, ma Zidane spera che Florentino Perez possa regalargli il francese. La chiusura del mercato in Inghilterra si avvicina, l'8 agosto alle 18, e il tempo stringe per gli affari. Qualora sfumasse l'ipotesi Premier, resterebbero Psg e Real Madrid che però non hanno mai spinto più di tanto per assicurarsi Milinkovic. L'ipotesi della permanenza nella Capitale, quindi, aumenta e la società starebbe pensando a un modo per incentivare il centrocampista. Una soluzione potrebbe essere l'inserimento di alcuni bonus nel contratto che farebbe salire l'ingaggio del calciatore e gli darebbe un incentivo per aiutare la squadra a raggiungere la Champions

MOSSE A CENTROCAMPO - A prescindere dalla cessione o dalla conferma di Milinkovic, la sensazione è che la Lazio possa effetturare almeno un colpo sulla linea mediana. Viste le difficoltà per arrivare a Yazici e Szoboszlai, le aquile potrebbero virare su Seko Fofana. Il calciatore dell'Udinese conosce benissimo la Serie A e unirebbe potenza fisica e tempi di inserimento. Attenzione sempre a Luka Milivojevic. Il centrocampista e capitano del Crystal Palace ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe essere un'occasione a costi contenuti. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina. Per quello che riguarda la telenovela Yazici, il presidente del Trabzonspor ha allontanato il Lille affermando che ancora non c'è l'accordo con i transalpini.

SI CERCA UNA PUNTA - Mentre Felipe Caicedo continua a trattare il rinnovo, non è escluso che la Lazio possa prendere un altro attaccante. Inzaghi vorrebbe una punta forte fisicamente, il classico centravanti. Una variante di gioco importante, ma soprattutto un giocatore che possa sfruttare i cross di Lazzari. I tifosi sognano Fernando Llorente, anche se i costi spaventano, e sui social provano a convincere lo spagnolo. Una soluzione potrebbe essere Dost in uscita dallo Sporting Lisbona e seguito da Jorge Mendes.

CAPITOLO USCITE - Proprio il procuratore portoghese è al lavoro per le aquile. Pedro Neto e Bruno Jordao sono due nuovi calciatori del Wolverhampton. I due calciatori, trattati prima dal Benfica e poi dal Monaco, proseguiranno la loro crescita in Premier e la Lazio ha ufficializzato l'affare in serata. Lo stesso club difficilmente sarà la prossima squadra di Fortuna Wallace. Problemi burocratici stanno rallentando l'affare e il brasiliano potrebbe finire altrove. Il Besiktas si era fatto vivo per lui e la soluzione potrebbe tornare in auge nei prossimi giorni. I turchi, poi, non mollano Riza Durmisi. Le distanze tra domanda e offerta si sono ridotte e c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere l'affare. Tiago Casasola, in chiusura, è pronto ad allenarsi con gli esuberi a Formello. Su di lui, oltre a Parma e Verona, ci sono Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano oltre ad alcuni club di Serie B. La società cercherà una soluzione anche per l'argentino.

