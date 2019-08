Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina pensa a Milivojevic

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non perde di vista Luka Milivojevic. Il centrocampista e capitano del Crystal Palace ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe essere un'occasione a costi contenuti. Il nazionale serbo garantirebbe qualità e quantità per la linea mediana biancoceleste. Il club biancoceleste, però, non è il solo sulle tracce del 28enne di Kragujevac. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul compagno di nazionale di Milinkovic Savic. L'unico dubbio per la società viola sarebbe il passaporto da extracomunitario di Milivojevic che andrebbe a occupare l'ultimo posto disponibile nella rosa dei toscani.

