PRIMAVERA - Lazio, Etienne Tare: "Un onore giocare con questa squadra"

Un nome che non può passare inosservato in casa Lazio. Al ritiro di Pietralunga, insieme alla formazione Primavera, c'è anche Etienne Tare, figlio dell'attuale direttore sportivo biancoceleste Igli. Il calciatore, nonostante si tratti di un classe 2003, è stato aggregato alla squadra di Menichini. Grande entusiasmo per lui, che intervenuto ai microfoni di Shqiperia.ch ha commentato: "Per me è veramente un grande onore ed una grande emozione poter giocare nella Lazio Primavera. Il mio obiettivo è quello di crescere e un giorno indossare la maglia dell’Albania".

