Lo Zenit ufficializza Malcom e prende in giro la Roma sui social - VIDEO

MALCOM ZENIT - Lo Zenit San Pietroburgo ha annunciato oggi l'acquisto di Malcom dal Barcellona. Il club russo ha acquistato il brasiliano per una cifra vicina ai 40 milioni di parte fissa a cui vanno aggiunti 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore dei blaugrana. Per festeggiare l'arrivo in Prem'er League, la squadra dello zar ha postato un video che ripercorre la carriera del calciatore paulista. Insieme a Corinthias, Bordeaux e Barcellona, compare a sorpresa la Roma. I giallorossi lo scorso anno sono stati a un passo dal calciatore che tra il 22 e il 23 luglio, data indicata nel filmato, erano pronti ad annunciare il colpo. Il giocatore, al fotofinish, scelse la Spagna e andò al Barcellona non salendo sull'aereo che avrebbe dovuto condurlo nella Capitale.

IRONIA SOCIAL - Nel filmato, infatti, il brasiliano indossa la maglia della Roma ed è chiaro al clamoroso episodio di mercato (che qualcuno definì scippo) dell’estate precedente. La Roma ha preso con ironia il video e ha risposto sul profilo Twitter in lingua inglese: “Siamo ultra orgogliosi di averti avuto con noi Malcom. Ora vai a portare tutta la tua grandezza nella lega russa. Buona fortuna”. Entrambe le squadre, così come la Lazio, saranno impegnate in Europa League e chissà che non possano ritrovarsi l'una contro l'altra e che Malcom non possa così arrivare a Roma, anche se da avversario.