Stadio, Cozzoli: "A breve lanceremo il tour per visitare l'Olimpico"

L'Olimpico non sarà più solo appannaggio dei tifosi e delle due squadre della Capitale. L'impianto che da anni ospita Lazio e Roma sarà aperto anche a turisti, curiosi e appassionati che vorranno visitarlo. A confermare questa bella e importante novità il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante l’evento ‘Roma riparte dallo sport’, organizzato al Circolo Antico Tiro a volo: “Nelle prossime settimane lanceremo il tour dello stadio Olimpico: quando l’ho visitato mi sono emozionato molto e ho pensato che potevo condividere questa emozione con tante altre persone e i turisti, come succede in molti altri Paesi. Quindi tutti potranno avere la possibilità di visitare l’impianto e andare in campo per toccare l’erba, viverlo non solo durante le partite o le gare. Vorremmo valorizzare di piu’ lo stadio che ha grandi potenzialità inespresse, e per questo stiamo investendo anche tecnologicamente":

Calciomercato, Sabiri e l'agente spiegano i motivi del 'no' alla Lazio: "Non è stato facile..."

Fiorentina, Commisso sull'addio di Chiesa: "Non mi ha ancora chiamato. Sono deluso"

TORNA ALLA HOME PAGE