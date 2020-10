Calciomercato, Sabiri e l'agente spiegano i motivi del 'no' alla Lazio: "Non è stato facile..."

Era già tutto fatto per la firma del contratto che l'avrebbe legato alla Lazio, con l'immediato prestito alla Salernitana, quando Abdelhamid Sabiri ha preferito optare per l'Ascoli. Intervenuto ai microfoni di Fussballeck, l'agente del calciatore ha spiegato i motivi dietro alla decisione di dire 'no' al trasferimento in biancoceleste: "Siamo rimasti colpiti dal forte interesse dei responsabili dell'Ascoli e dal ruolo in squadra disegnato per Abdelhamid. L'obiettivo di salire immediatamente in Serie A ci ha convinti definitivamente". Lo stesso centrocampista classe '96 ha poi aggiunto: "Non è facile rinunciare ad un club come la Lazio ma sono in un'età dove conta giocare con continuità e farlo da protagonista e con la fiducia dell'ambiente".

Calciomercato Lazio, Giroud rivela: "Cerco una nuova avventura, ero vicino alla Serie A"

Fiorentina, Commisso sull'addio di Chiesa: "Non mi ha ancora chiamato. Sono deluso"

TORNA ALLA HOMEPAGE