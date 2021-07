Stadio Flaminio, Michetti: "Pronti a lavorare immediatamente con la Lazio"

Enrico Michetti, intervistato dal quotidiano online Formiche.net, ha parlato del futuro dello stadio Flaminio. In particolare, il candidato sindaco del centrodestra si è espresso sulla possibilità che lo storico impianto sportivo romano diventi il fortino della Lazio, come anticipato dallo stesso presidente Lotito: "Così com'è non serve a nulla, è completamente abbandonato a sé stesso. Bisogna capire qual è il progetto complessivo di rinnovamento, dell'impianto e di quell'area della città. È chiaro che il quartiere diventerebbe un unico grande parco della musica e dello sport. Sicuramente il Flaminio va restituito alla città. Se la Lazio confermasse il suo interesse, inizieremmo a lavorarci immediatamente, dal primo minuto in cui dovessimo entrare in Campidoglio".

