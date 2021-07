Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Pacheta vuole portare Vavro al Valladolid"

L'attuale allenatore del Real Valladolid, Pacheta, vuole portare un nuovo innesto per la sua difesa. Si tratta di un giocatore con cui il tecnico ha avuto modo di lavorare quando guidava il gruppo dell'Huesca. Il profilo in questione, riporta elgoldigital.com, è Denis Vavro. Il calciatore ha terminato la sua esperienza in Spagna e non si è parlato di un eventuale nuovo prestito. D'altra parte, neanche la Lazio si è espressa in merito al futuro del classe '96. Lo stesso Vavro non ha potuto prender parte all'avventura europea della sua Slovacchia a causa della positività al Coronavirus. Il difensore, riporta il portale iberico, si prepara a tornare della Capitale, dove si deciderà di fatto la maglia che vestirà nella prossima stagione. Nel frattempo, il Valladolid lo tiene in considerazione, e non vuole che Denis abbandoni la Spagna.

