UFFICIALE - Sancho è un nuovo giocatore del Manchester United: il comunicato

CALCIOMERCATO - Jadon Sancho è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Il giocatore, attualmente impegnato a EURO2020 con l'Inghilterra, si trasferisce per una cifra di 85 milioni di euro dal Borussia Dortmund alla squadra inglese. Dopo una lunga trattativa si è arrivati finalmente alla chiusura dell'operazione. Dopo quattro anni in Germania, il classe 2000 è pronto per tornare a giocare in Premier League. L'attaccante aveva, infatti, giocato nel settore giovanile del Manchester City prima di essere acquistato ad agosto 2017 per otto milioni di euro dal club tedesco. L'ufficialità dell' operazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale apparso sui social.

