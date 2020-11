Stadio Roma, D'Albergo: "Regalo della Raggi ai tifosi? I terreni sono pignorati"

Sulle frequenze di Radiosei è intervenuto Lorenzo D'Albergo, giornalista de La Repubblica, che ha fatto il quadro della situazione in merito allo stadio della Roma, alla posizione della sindaca Virginia Raggi e anche di quello che pensa la nuova proprietà: "A un certo punto un avvocato dei creditori di Parnasi scrive al Comune ricordano che Eurnova ha i terreni pignorati. Il Comune poi scrive ai proponenti chiedendo perché non avessero mai detto questa cosa e questa diventa una notizia per Friedkin, forse non è così dentro il progetto, è arrivato a Roma solo da tre mesi. A questo punto il problema non è la superabilità di questo inciampo, che può essere risolta anche un versamento iniziale di 1,6 milioni di euro (sui 42 totali dei terreni pignorati), la valutazione dell’ippodromo doveva essere discussa il 18 dicembre ma l’udienza è slittata a maggio quindi i tempi ci sono ma questa lettera pare aver avuto un brutto effetto sui Friedkin. A questo punto è scattata la voglia di disfarsi del progetto di un miliardo di euro che consiste nella realizzazione anche di queste palazzine e uffici, sette nel numero, che non possono essere eliminate ma che vedendo i tempi non sembrano più essre così necessarie. La nuova idea che sembra piacere di più alla Roma è quella del Flaminio, sappiamo tutti i problemi legati al caso. La più semplice è sicuramente quella di Fiumicino che è ben collegata e non si trova al centro della città e non ha anche il contenzioso che invece è presente a Tor Vergata che tra l’altro ha anche altri progetti in essere. La Raggi o non sapeva, oppure sapeva e per pura campagna elettorale ha tirato fuori l’idea del regalo ai romanisti. Penso che con questa amministrazione non si andrà avanti sulla questione Flaminio, si attenderanno le elezioni per capire chi sarà l’interlocutore. Chi vuole prendere il Flaminio deve passare dal Comune, l’ultima idea che circola in casa Roma è questo modello Juventus con una concessione a 99 anni e un accordo con la Cassa Deposito e Prestiti con un investimento che sarebbe di circa 1/3 rispetto a quello di Tor Di Valle".

