Statistiche e numeri della Lazio nel campionato di Serie A 2022 – 2023

La stagione della Lazio ha sicuramente influenzato i pronostici della Serie A perché in campionato l’armata di Sarri è riuscita a scrivere eccezionali statistiche, agguantando la zona Champions.

La Lazio è tra le squadre più in forma nelle ultime 10 gare, fino alla trentaquattresima giornata ha dominato questa speciale classifica, inoltre, già si sta attivando sul mercato per migliorare ulteriormente la rosa, perché è necessario aumentare la qualità dei singoli e ampliare l’organico in vista della prossima stagione. Ecco tutti i numeri e le curiosità statistiche della Aquile in questa stagione 2022 – 2023.

Biancocelesti sul podio fra le migliori in trasferta

Nelle prime 17 gare in trasferta disputate dagli uomini di Sarri, i numeri sono più che positivi perché la Lazio resta al secondo posto per punti ottenuti, subito dopo il Napoli. Il totale di vittorie fino alla giornata 34 è di 9 gare, 4 sono i pareggi e 4 le sconfitte, e senza le gare perse contro Milan e Inter, lo score sarebbe stato decisamente più alto. I gol segnati in questo frammento di match fuori casa sono 25, soltanto 12 le reti subite, a dimostrazione di una difesa impenetrabile quest’anno.

I migliori calciatori della Lazio in 34 gare di campionato

In questa speciale classifica piccano al top Zaccagni e Immobile, che hanno segnato 10 gol a testa, mettendo a segno diversi assist: 6 per Mattia e 3 per Ciro. Anche Felipe Anderson ha dato un valido contributo alla squadra con i suoi 9 gol, mentre Milinkovic Savic si è distinto per i suoi voti alti e gli 8 assist forniti, senza dimenticare che ha segnato ben 6 volte in questo campionato. Spicca nel tabellino dei migliori anche Luis Alberto, che ha messo a segno 5 gol e 5 assist in questo abbonante frammento di campionato preso in considerazione.

Le altre statistiche delle Aquile

I Biancocelesti si sono distinti in campionato per una difesa davvero in forma, il secondo miglior reparto difensivo del campionato con soltanto 26 gol subìti nelle prime 34 giornate disputate. Sempre in questa parte di campionato, le gare che sono terminate con meno di 3 gol totali sono 20, soltanto 14 partite sono terminate in Over 2.5. In generale i Biancocelesti tendono sempre a concludere gli incontri con più di 1 gol totale, infatti sono 25 le gare terminate in over 1.5. In ben 11 vittorie le Aquile hanno dominato sia nel primo che nel secondo tempo, vincendoli entrambi, segno di determinazione e quadratura tattica solida, che mister Sarri sicuramente migliorerà ulteriormente in vista del prossimo campionato.