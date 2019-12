Stendardo, parole al miele per la Lazio ed i suoi tifosi: “Incomparabili” - FT

“Di Lazio ci si ammala inguaribilmente”. Così amava dire Giorgio Chinaglia, e considerando i tanti ex biancocelesti che, una volta andati via, hanno continuato a nutrire affetto ed amore nei confronti del club, bisogna dire che non aveva affatto torto. Emblematico il caso di Guglielmo Stendardo, che continua a seguire le sorti dell’armata di Inzaghi e ad andare orgoglioso della propria esperienza all’ombra del Colosseo. Lo confermano le parole spese nei confronti della Lazio per accompagnare le immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram: “Quando torno a Formello rivivo momenti, emozioni e ricordi che resteranno indelebili nella mia mente e nel mio cuore per tutta la vita. Sento l’onore, il prestigio, l’orgoglio di appartenente alla storia di una società che merita l’Europa che conta. I miei amici Simone Inzaghi, Igli Tare e Angelo Peruzzi rappresentano il mix perfetto per ottenere i risultati che la magnifica ed incomparabile tifoseria laziale sogna e merita”.

Lazio - Juventus, Canigiani: "Curva e Distinti esauriti. Possiamo superare i 60 mila"

FORMELLO - Lazio, rischia Milinkovic? E Bastos insidia Luiz Felipe

TORNA ALLA HOMEPAGE