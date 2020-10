Stop a sport dilettantistici, Ledesma: “Siamo tornati nell'incertezza di giugno”

In un'intervista all'Ansa, l'ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma, oggi impegnato nel mandare avanti la sua scuola calcio, ha parlato così dello stop allo sport dilettantistico: “Ripartiamo come a giugno, senza ancora avere avuto chiarezza dai cambiamenti introdotti dal nuovo decreto: senza poter permettere in allenamento contrasti tra i ragazzi, senza contatti e senza partite. È difficile andare avanti così e ripartire per qualsiasi associazione sportiva, senza aver avuto linee guida chiare. Ci sono spese da affrontare per una stagione, che ad oggi non può partire. È paradossale che ci siano sport al coperto regolamentati, e non sia lo stesso per quelli all'aperto. Giusto che vengano punite le associazioni che non rispettano il protocollo, ma è ingiusto non poter permettere a giovani ragazzi di poter prendere parte alle partitelle il fine settimana, se si rispettano tutte le regole. Chiediamo chiarezza e la possibilità di poter svolgere rispettando il protocollo la stagione sportiva”.

Champions League 4x3: le italiane puntano tutto sulla difesa a tre

Lazio, ritorno alle origini: l'esordio in Champions fu contro una tedesca

TORNA ALLA HOME PAGE