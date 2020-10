Lazio, ritorno alle origini: l'esordio in Champions fu contro una tedesca

La Lazio riparte da dove cominciò 21 anni fa. Il 14 settembre 1999 i biancocelesti fecero il loro esordio in Champions League alla BayArena di Leverkusen. La squadra allora allenata da Eriksson, con Simone Inzaghi in panchina, ruppe il ghiaccio con un pareggio per 1-1: alla rete di Neuville rispose una punizione gioiello di Mihajlovic. Partì da lì il cammino della Lazio in Champions, che stasera contro il Borussia Dortmund vive un'altra tappa fondamentale, quella del ritorno. Ben 21 anni sono trascorsi con una costante, Simone Inzaghi: allora giocatore, oggi allenatore, sempre con l'aquila sul petto.

