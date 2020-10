Champions League 4x3: le italiane puntano tutto sulla difesa a tre

Lazio, Inter e Atalanta, ma da quest'anno anche la Juventus. Un unico punto in comune per affrontare la Champions: la difesa a tre. Insieme solo al Dortmund e al Lipsia infatti, le italiane sono le uniche squadre in Champions a giocare con i tre centrali pronti a impostare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i quattro club italiani hanno ognuno la loro filosofia della difesa con tre centrali: La Juve prova infatti ad attaccare a 5, l'Inter di Conte adotta il classico 3-3-4, l'Atalanta è meno definibile, con Gomez che cerca di creare superiorità numerica, e infine proprio la Lazio di Inzaghi, con i “quinti” alzati in linea con i tre di centrocampo. La Lazio e le altre italiane sono pronte per la Champions: si punta tutto sulla difesa a tre.

