Supercoppa Calcio a 8, Totti perde contro la Lazio: "È sempre un derby"

Intervenuto ai microfoni del TG3 Lazio al termine del derby di Supercoppa di calcio a 8 vinto dalla Lazio, Francesco Totti ha dichiarato: "Con la Lazio è sempre un derby ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica". Fino a che età si può giocare a questi livelli? ''Fin che che c'è voglia, testa e fisico. Quando c'è questa alchimia si può fare tutto". Conclusione sul figlio Cristian calciatore in erba: ''A mio figlio insegnerò i valori e i principi dello sport".