Supercoppa Europea, data luogo e squadre partecipanti: le ultime

Come di consueto la nuova stagione si aprirà con il primo trofeo europeo in palio. Mercoledì 10 agosto, infatti, allo stadio Olimpico di Helsinki va in scena la finale di Supercoppa UEFA, la prima disputata in Finlandia. A sfidarsi in questa prestigiosa partita saranno il Real Madrid, vincitore della Champions League, e l'Eintracht Francoforte, che ha alzato al cielo l'Europa League ai rigori contro i Rangers. Sarà la seconda occasione in cui si affronteranno queste due squadre dopa la finale di Coppa Campioni del 1960. Niente da fare, come previsto, per la Roma che pochi giorni fa ha vinto la Conference League.