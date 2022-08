Supercoppa Europea, Real Madrid-Eintracht: probabili formazioni, diretta tv

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Si gioca questa sera alle ore 21:00 italiane la Supercoppa Europea tra il Real Madrid vincitore della Champions League e l'Eintracht Francoforte campione dell'Europa League. La cornice della sfida è quella dell'Olympic Stadium di Helsinki (Finlandia), impianto che ha una capienza di circa 36.000 posti. La diretta televisiva del match in cui debutterà il fuorigioco semiautomatico è garantita da Amazon Prime Video in tv e in streaming. I favori del pronostico sono tutti per i blancos di Carlo Ancelotti che in caso di successo metterebbero le mani sull'ottava Supercoppa Europea della loro storia (il 98esimo trofeo complessivo). I tedeschi alla loro prima storica partecipazione (privi di Kostic in procinto di passare alla Juventus), seppur sfavoriti hanno dalla loro il fattore psicologico di non aver nulla da perdere.

Real Madrid-Eintracht Francoforte, probabili formazioni



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, Rüdiger, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Asensio, Rodrygo.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Götze; Borré. Allenatore: Glasner. A disposizione: Ramaj, Grahl, Smolcic, Chandler, Jakic, Hasebe, Hauge, Kamada, Lindstrom, Alidou, Kolo Muani, Alario.

ARBITRO: Oliver (Ing). Guardalinee: Burt e Bennet (Ing). Quarto uomo: Rumsas (Lit). Var: Kwiatkowski (Pol). Avar: Frankowski (Pol) e Martins (Por).