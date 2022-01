Supercoppa, Inzaghi: "Con la Lazio eravamo sfavoriti, ma..."

E' arrivato il primo grande appuntamento dell'anno per Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri si ritroveranno di fronte mercoledì alle 21 sotto i riflettori di San Siro. In palio c'è il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi ritrova la Juve in una finale. Nell'esperienza biancoceleste, il tecnico piacentino ha battuto i bianconeri nell'ultimo atto di una competizione in ben due occasioni: la Supercoppa di Riyad e la Supercoppa del 2017 decisa dal gol di Murgia. L'allenatore nerazzurro, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così: "Può diventare il primo allenatore della storia a battere la Juventus in finale per la terza volta di fila? Nelle precedenti due eravamo sfavoriti e abbiamo giocato due ottime gare, con Allegri e Sarri. Anch'io però ho perso contro la Juventus in finale. Domani cercheremo di dare questa soddisfazione ai tifosi: non sarà semplicissimo, ma daremo il centoventi per cento".

Come si batte la Juventus visto che lei lo ha già fatto... "Una partita così può essere decisa dal singolo episodio: servono corsa, intensità e determinazione. Sono due squadre abituate a giocare gare del genere. In alcuni momenti può darsi che andremo in difficoltà, ma dovremo essere bravi a venirne fuori subito"