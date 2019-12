Supercoppa, Longhi: "La Lazio ha le potenzialità per mettere in difficoltà la Juventus"

La Lazio è partita per Riyad, domenica la squadra di Inzaghi insegue la quinta Supercoppa della sua storia. Ma per riuscirci andrà ripetuta l'impresa dell'Olimpico di inizio dicembre. Della sfida in Arabia Saudita, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato il giornalista Bruno Longhi: “La Lazio ha la potenzialità, i giocatori tecnici per mettere in difficoltà la Juventus. È una squadra che indurrà Sarri a rivedere nuovamente il modulo dal momento che le tre punte vengono fatte giocare contro formazioni dal baricentro basso che ti aspettano. Quando affronti una squadra che ti attacca è chiaro che i giocatori offensivi debbano fare un tipo di lavoro diverso. Sarri valuta attentamente queste cose: il tridente ovviamente fa spettacolo, ma un allenatore vuole portare a casa il risultato. Mi aspetto una partita con due squadre accorte. La Juventus lo sarà più del solito e dovrà esserlo anche la Lazio, poi le stelle che possono brillare ci sono da entrambe le parti. Il calcio di Sarri è più avveniristico rispetto a quello di Inzaghi, tuttavia la differenza la fanno soprattutto gli interpreti. Inzaghi è più ‘italianista’, ma quando hanno palla Luis Alberto, Milinkovic o i due lì davanti… Anche di Lazzari si parla poco, eppure con le sue accelerazioni salta l’uomo dieci volte su dieci. I biancocelesti hanno tantissime opzioni per rendere bello il gioco”.

