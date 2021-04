Superlega, anche Macron e Johnson contrari: "Dannosa per il calcio"

Un terremoto ha colpito il mondo del calcio, nel giro di poche ore la Superlega è diventata realtà e ha incontrato l'opposizione dura di UEFA e FIFA. Si attendono sviluppi, in particolare in merito alla partecipazione a Champions ed Europa League delle squadre che hanno aderito al progetto, ma nel frattempo al coro di voci negative si aggiungono anche i pareri di Emmanuel Macron e Boris Johnson: il presidente francese ha sottolineato che la Francia sosterrà con forza le contromisure che le istituzioni calcistiche valuteranno per difendere le competizioni nazionali ed europee esistenti, mentre il premier britannico su Twitter ha affermato che "I progetti per una Superlega europea sarebbero molto dannosi per il calcio, sosteniamo gli organismi calcistici in vista delle azioni che intraprenderanno". Secondo Johnson, i piani dei club più ricchi "colpirebbero il cuore dell'attività calcistica nazionale e allarmerebbero i tifosi nel paese. I club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e alla comunità calcistica prima di andare oltre". La scossa è appena arrivata, i danni sono ancora tutti da valutare.

