Superlega, club esclusi dalle coppe europee: le ipotesi di ripescaggio

Venerdì si riunirà un comitato esecutivo straordinario della Uefa che dovrà decidere il comportamento da tenere con i 12 club che hanno dato vita alla Superlega. Il rischio è che Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Manchester United e Arsenal vengano esclusi dalle coppe europee. In questo caso poi si dovrebbe decidere il nuovo format per cocnludere le competizioni e un'ipotesi accreditata è stata lanciata dalla Bild. In Champions League al posto di Real Madrid, Manchester City e Liverpool sarebbero ripescate Borussia Dortmund, Porto e Bayern Monaco, in Europa League invece di Manchester United e Arsenal verrebbero reintegrate Granada e Slavia Praga. La Uefa infatti non potrebbe rinunciare alla disputa delle semifinali, anche a causa delle grandi somme già incassate per la vendita dei diritti tv.