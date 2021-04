Superlega, Draghi: "Vogliamo preservare i valori meritocratici dello sport"

La creazione della Superlega non ha toccato solo il mondo del calcio. In campo è scesa anche la politica e il premier Mario Draghi: “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport”, queste le sue parole in merito.

