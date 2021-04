Superlega, Gravina avvisa Juve e Milan: in A solo chi partecipa a competizioni Uefa

Prima di nascere la Superlega rischia già di fallire. L'assalto guidato da tifosi, rappresentanti politici e istituzioni del calcio ha colpito duramente le società "ribelli". C'è chi ha già rinunciato come le inglesi e l'Inter, chi sta tentennando, ma alla fine rimarranno in pochi. Inoltre chi si iscrive ai campionati nazionali dovrà partecipare alle competizioni Uefa e non possono fare a meno dei tornei se vogliono sopravvivere. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, non si potrà essere in Serie A e Superlega, soltanto in Serie A e nella competizione Uefa corrispondente. Questo sarà quello che il presidente Figc Gravina proporrà lunedì al consiglio Federale.