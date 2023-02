Superlega, il CEO Reichart: "Premier League unico campionato competitivo in Europa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Bernd Reichart ritiene che i campionati europei, tralasciando la Premier League, siano poco competitivi. Il CEO di A22, società che dovrà riformare e rimodulare il progetto Superlega, ha parlato a L'Equipe tirando acqua al suo mulino: "La competitività dei campionati si è polarizzata in maniera preoccupante. Nessuno vede soluzioni future, ma perdita di attrattività e potere economico. E, con la Premier League, anche di competitività. Per molti la soluzione sarebbe giocare più partite in Europa, con maggiore regolarità. Il sistema attuale non è adatto, esistono formule migliori".