Superlega, il Sorrento scherza: “Parteciperemo anche noi”

C'è spazio spazio per il Sorrento Calcio 1945 vicino a top club europei come Real Madrid, Manchester United e Barcellona? Mentre il calcio sta vivendo una rivoluzione epocale, c'è chi scherza e cerca di strappare un sorriso. Il club campano, dove Immobile ha tirato i primi calci al pallone, ha annunciato sul suo profilo Twitter: "Anche noi parteciperemo alla Superlega". I tifosi ridono e si chiedono: 'ci sarà spazio per una squadra di Serie D?'.

