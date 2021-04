Superlega, la UEFA prepara il contrattacco: avviati i contatti con un fondo inglese

I top club europei hanno sferrato il colpo verso la UEFA con la creazione della Superlega, ma dopo un primo momento di assestamento, la federazione continentale è pronta al contrattacco. Come riporta Calciomercato.com, vari network internazionali (Bloomberg negli USA e RMC Sport in Francia) hanno riportato la notizia di un possibile contatto tra Ceferin e un fondo d'investimento che ha sede in Inghilterra per finanziare la propria Lega dei Campioni. Sarebbero stati garantiti incassi minimi da €4.5miliardi per arrivare a un massimo di €7miliardi. La questione è in continua evoluzione, vedremo chi metterà al tappeto chi o se ci sarà un accordo tra le parti.